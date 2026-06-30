كشفت شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، عن متوسط زمن اللعب الفعلي لمباريات بطولة كأس العالم 2026، مقارنة بالبطولات الأوروبية الكبرى هذا الموسم.

ما هو وقت اللعب الفعلي؟

تبلغ مدة مباراة كرة القدم 90 دقيقة، مقسمة على شوطين، إلى جانب احتساب وقت بدل الضائع، الذي تختلف مدته من شوط إلى آخر ومن مباراة لأخرى، بينما معدل اللعب الفعلي هو صافي الزمن الذي تكون فيه الكرة متحركة داخل المستطيل الأخضر أثناء المباراة.

المونديال يتصدر القائمة

وبلغ متوسط وقت اللعب الفعلي في مباريات كأس العالم حتى الآن 58:08 دقيقة، يليه دوري أبطال أوروبا (56:43 دقيقة)، ثم الدوري الألماني (56:18 دقيقة)، بينما يحل الدوري الفرنسي في المرتبة الرابعة (56:17 دقيقة)، والدوري الإنجليزي في المركز الخامس (55:23 دقيقة)، فيما يأتي الدوري الإسباني في المركز السادس (55:09 دقيقة)، والدوري الإيطالي في المركز السابع (54:28 دقيقة).