سجلت منافسات كأس العالم 2026 مشاركة 999 لاعبًا في مباراة واحدة على الأقل حتى الآن، في ظل اتساع قاعدة المشاركة مع إقامة البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وهو ما منح عددًا كبيرًا من اللاعبين فرصة الظهور على أكبر مسرح كروي في العالم.



وشهدت البطولة دخول 687 لاعبًا إلى أرض الملعب كبدلاء، في مؤشر واضح على اعتماد الأجهزة الفنية على تدوير اللاعبين والاستفادة من عمق قوائم المنتخبات خلال المباريات، سواء لأغراض فنية أو بدنية، مع ارتفاع وتيرة المنافسات.



وتضم النسخة الحالية من المونديال 1248 لاعبًا يمثلون المنتخبات الـ48 المشاركة، ويملك 354 لاعبًا فقط خبرة سابقة في نهائيات كأس العالم، بعدما شاركوا في نسخ ماضية، بينما يخوض 894 لاعبًا البطولة للمرة الأولى في مسيرتهم الدولية.



وتعكس هذه الأرقام حجم التغيير الذي شهدته قوائم المنتخبات، إذ فرضت العناصر الشابة والوجوه الجديدة حضورها بقوة في البطولة، إلى جانب مجموعة من أصحاب الخبرة الذين يواصلون تمثيل منتخباتهم في أكبر حدث كروي عالمي، لتجمع النسخة الحالية بين الخبرة والطموح في مشهد يعكس تطور كرة القدم واتساع قاعدة المنافسة على المستوى الدولي.