أعلن المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو استقالته من منصبه عقب خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم، بعد فشله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في خطوة جاءت تحت وطأة انتقادات جماهيرية ورسمية واسعة.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي يأمل في بلوغ دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، مستفيداً من النظام الجديد للبطولة بعد توسيعها من 32 إلى 48 منتخباً، إلا أن نتائج المباريات الأخرى، التي اكتملت السبت، أنهت آماله رسمياً في مواصلة المشوار.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في المكسيك، اعتذر هونغ للجماهير عن الإخفاق، مؤكداً أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتقه.

وقال: «لم نحقق النتائج التي كانت جماهيرنا تنتظرها، وأتحمل المسؤولية كاملة بصفتي المدير الفني».

وأضاف: «رغم رحيلي عن المنتخب، فإنني لن أتخلى عن كرة القدم الكورية، وسأواصل دعم المنتخب من كل قلبي، وآمل أن يستعيد ثقة الجماهير ومحبتها».

وأنهى المنتخب الكوري البطولة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بعدما حقق فوزاً واحداً مقابل هزيمتين، خلف المكسيك وجنوب أفريقيا، رغم امتلاكه عدداً من الأسماء البارزة، يتقدمهم قائد الفريق سون هيونغ-مين.

وتصاعدت موجة الانتقادات عقب خسارة كوريا الجنوبية أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة، وهي النتيجة التي وضعت مصير الفريق في انتظار نتائج بقية المجموعات قبل أن يتأكد خروجه رسمياً.

ولم تقتصر الانتقادات على الجماهير، إذ دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى فتح تحقيق في أسباب الأداء المخيب للمنتخب.

وقال الرئيس، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الخروج المبكر يعكس «فشلاً في الإدارة واختيار الكوادر»، مضيفاً أن «تفضيل العلاقات الشخصية والمحسوبية على الكفاءة في اختيار المدرب يؤدي إلى نتائج يمكن التنبؤ بها».

كما أصدرت رابطة مشجعي المنتخب، المعروفة باسم «ريد ديفلز»، بياناً طالبت فيه هونغ بـ«الاعتذار للشعب الكوري والابتعاد عن كرة القدم نهائياً».

وكان تعيين هونغ ميونغ-بو مديراً فنياً للمنتخب عام 2024 قد أثار جدلاً واسعاً، بعدما اعتبر كثيرون أن الاتحاد الكوري لكرة القدم فضّل إعادة أحد رموزه التاريخيين على حساب مدربين أجانب خضعوا لعملية تقييم واختيار مطولة.

ورغم المكانة الكبيرة التي يحظى بها هونغ لاعباً، بعدما قاد منتخب كوريا الجنوبية إلى إنجاز تاريخي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2002، فإن تجربته التدريبية الأولى مع المنتخب في مونديال 2014 انتهت أيضاً بالخروج من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار.

وقال هونغ إن قبول مهمة تدريب المنتخب مجدداً «لم يكن قراراً سهلاً»، مضيفاً: «قد لا تكون جميع قراراتي صحيحة، لكنها كانت دائماً تصب في مصلحة كرة القدم الكورية».

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة الكورية الجنوبية شددت الإجراءات الأمنية في مطار إنتشون الدولي وعدد من المواقع الأخرى، بعد تداول تهديدات بالقتل استهدفت المدرب عبر الإنترنت قبيل عودته إلى البلاد.

ووفقا لتقرير «راديو سيول»، فإن أحد الأشخاص نشر رسالة أمس، عبر الإنترنت، زعم فيها أنه مواطن أمريكي، وأعلن نيته قتل مدرب المنتخب فور وصوله إلى مطار إنتشون، ما دفع السلطات إلى وضع الموقع الإلكتروني ومواقع أخرى تحت المراقبة المشددة.