حدّد الجهاز الإداري لمنتخب مصر موعد مغادرة بعثة الفراعنة إلى مدينة دالاس الأمريكية، استعداداً لخوض مواجهة أستراليا المرتقبة مساء يوم الجمعة القادم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.



وأكد مدير منتخب مصر إبراهيم حسن أن البعثة ستغادر يوم الأربعاء 1 يوليو متجهة إلى ولاية تكساس، عبر طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك بعد انتهاء مرحلة المجموعات وبدء التحضيرات للمرحلة المقبلة من مشوار المونديال.



ويواصل المنتخب المصري تدريباته في مدينة سبوكان حتى موعد الرحيل، قبل الانتقال إلى دالاس لخوض مواجهة أستراليا، المقرر إقامتها في تمام الساعة الـ9:00 مساء الجمعة المقبلة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم.



وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بعدما أنهى مشواره في دور المجموعات وصيفاً للمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا صاحب صدارة المجموعة.



وشهدت مشاركة الفراعنة في الدور الأول عدداً من المحطات المهمة، بعدما حافظ المنتخب على سجله دون خسارة، وحقق أول انتصار له في دور المجموعات بكأس العالم بالفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، كما ظهر الفريق بشكل هجومي أفضل بتسجيله خمسة أهداف خلال المرحلة الأولى.



واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، قبل تحقيق الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم اختتم دور المجموعات بالتعادل أمام إيران بهدف لكل منتخب.



وتكتسب المشاركة الحالية أهمية خاصة بوجود مدرب وطني (حسام حسن) على رأس القيادة الفنية للمنتخب، بعدما سبق له تمثيل مصر لاعباً في كأس العالم، ليقود الفريق خلال أفضل ظهور له في دور المجموعات بالمونديال.



ويستعد الفراعنة الآن للمرحلة الإقصائية، إذ تمثّل مواجهة أستراليا اختباراً جديداً في مشوار المنتخب خلال نسخة 2026، بعد عبور مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال.