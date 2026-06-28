أُسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي شهدت عدة مفاجآت قوية، أبرزها وداع منتخب أوروغواي الذي سبق له التتويج باللقب مرتين.

كما انتهى مشوار المنتخب السعودي في البطولة بعد تعادلين مع أوروغواي والرأس الأخضر، وهزيمة أمام إسبانيا، فيما حققت المنتخبات الأفريقية ظهوراً مميزًا بتأهل 9 منتخبات من أصل 10 مشاركة في البطولة، وكان منتخب تونس هو المنتخب الأفريقي الوحيد الذي فشل في التأهل إلى دور الـ32.

نظام التأهل

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

المودعون لكأس العالم

كوريا الجنوبية - التشيك - قطر - اسكتلندا - هايتي - تركيا - كوراساو - تونس - إيران - نيوزيلندا - أوروغواي - السعودية - العراق - الأردن - أوزبكستان - بنما.

مواجهات دور الـ32

جنوب أفريقيا × كندا

البرازيل × اليابان

ألمانيا × باراغواي

المغرب × هولندا

كوت ديفوار × النرويج

فرنسا × السويد

المكسيك × الإكوادور

إنجلترا × الكونغو الديمقراطية

بلجيكا × السنغال

الولايات المتحدة الأمريكية × البوسنة والهرسك

إسبانيا × النمسا

البرتغال × كرواتيا

الجزائر × سويسرا

مصر × أستراليا

الأرجنتين × الرأس الأخضر

كولومبيا × غانا