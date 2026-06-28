أكد المستشار الاجتماعي المهتم بالشأن الرياضي طلال محمد الناشري، أن ظهور المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2026 لم يكن بالمستوى الذي كانت تتطلع إليه الجماهير الرياضية، ولا يتناسب مع حجم الدعم الكبير الذي حظي به المنتخب خلال السنوات الماضية على المستويين الإداري والفني، إذ إن المملكة سخّرت إمكانات كبيرة لتطوير كرة القدم، بدءاً من البنية التحتية والمنشآت الرياضية الحديثة، مروراً ببرامج إعداد اللاعبين واستقطاب الخبرات الفنية، وصولاً إلى الدعم المالي والإداري المستمر، الأمر الذي جعل سقف التوقعات مرتفعاً بشأن قدرة المنتخب على تقديم مستويات أكثر تنافسية في المحافل العالمية.

وأضاف أن تقييم المشاركة يجب أن يتم بواقعية وموضوعية بعيداً عن ردود الفعل العاطفية، فالنتائج لا تبنى على الدعم وحده، بل على حسن استثمار هذا الدعم داخل الملعب وترجمته إلى أداء وانضباط وتكامل بين جميع عناصر المنظومة الرياضية. وأشار إلى أن اللاعبين يتحمّلون جزءاً مهماً من المسؤولية، باعتبار أنهم العنصر الأساسي في تنفيذ الخطط وتحقيق النتائج، فتمثيل الوطن في بطولة بحجم كأس العالم يتطلب أعلى درجات الالتزام والتركيز والجاهزية الذهنية والبدنية.

وأوضح الناشري أن المدرب يتحمّل بدوره مسؤولية كبيرة في إعداد الفريق واختيار العناصر المناسبة ووضع التكتيك الملائم لكل مباراة، مشيراً إلى أن نجاح أي منتخب يعتمد على قدرة الجهاز الفني على قراءة المنافسين واستغلال إمكانات اللاعبين بالشكل الأمثل، فكرة القدم الحديثة لا تعتمد على المهارات الفردية فقط، بل أصبحت قائمة على العمل الجماعي والتنظيم والانضباط التكتيكي، وهي عناصر لا غنى عنها لتحقيق نتائج إيجابية أمام المنتخبات الكبرى.

وقال إن الخط الهجومي للمنتخب كان أحد أبرز نقاط الضعف في جميع المباريات، إذ ظهر بصورة باهتة ومفككة، وغابت عنه الروح الجماعية والقدرة على صناعة الفرص، حتى بدا في كثير من الفترات وكأنه خارج أجواء المباراة تماماً، وظهر الهجوم تائهاً ومفتقداً الهوية، وبدت تحركاتهم عشوائية والربط بين الخطوط شبه غائب، وكأن اللاعبين يلعبون في عوالم مختلفة لا تجمعهم منظومة هجومية واضحة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ضعف الحضور التهديفي للمنتخب طوال البطولة.

وشدّد على أن المرحلة المقبلة تتطلب وقفة جادة من الاتحاد السعودي لكرة القدم لدراسة أسباب تراجع المستوى الفني للمنتخب، والعمل على وضع حلول عملية ومستدامة تمنع تكرار مثل هذه المشاركات التي لا تعكس مكانة الكرة السعودية ولا حجم الاستثمارات التي ضُخت في تطويرها، مؤكداً أن الجماهير السعودية تنتظر منتخباً قادراً على المنافسة المشرّفة، وليس مجرد المشاركة، خصوصاً في ظل الطموحات الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية في مختلف الألعاب.

وتابع أن بناء منتخب قوي لا يتم قبل البطولات بفترة قصيرة، وإنما يحتاج إلى مشروع طويل المدى يقوم على التخطيط العلمي واكتشاف المواهب وصقلها منذ المراحل السنية المبكرة، مع توفير برامج إعداد مستمرة تضمن وجود قاعدة واسعة من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب في المستقبل، داعياً إلى تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب من خلال إقامة معسكرات كافية وخوض مباريات قوية أمام مدارس كروية متنوعة لاكتساب الخبرة ورفع مستوى الجاهزية.

وأشار إلى أن الوصول إلى منتخب منسجم ويلعب بمنظومة قوية يتطلب وجود هوية فنية واضحة وثابتة، بحيث تكون جميع الفئات السنية في المنتخب تسير وفق فلسفة لعب واحدة تسهّل انتقال اللاعبين بين المراحل المختلفة، فالاستقرار الفني والإداري يعد من أهم عوامل النجاح، إذ يمنح اللاعبين الثقة ويساعد على بناء فريق قادر على التطور التدريجي وتحقيق الأهداف المنشودة.

واختتم الناشري تصريحه بتأكيد أن الكرة السعودية تمتلك المقوّمات البشرية والإمكانات اللازمة للعودة بقوة إلى الساحة العالمية، لكن ذلك يتطلب عملاً متواصلاً ورؤية واضحة تستثمر الدعم المتوافر بالشكل الصحيح، حتى يظهر المنتخب السعودي في البطولات المقبلة بالصورة التي تليق بتاريخه وطموحات جماهيره ومكانة الرياضة السعودية على المستوى الدولي.