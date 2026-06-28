أنهى المنتخب الأرجنتيني مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بالعلامة الكاملة، بعدما تغلّب على نظيره الأردني بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة.



ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية، بينما تذيل المنتخب الأردني الترتيب من دون نقاط، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية، ليودع البطولة من دور المجموعات.



وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل في الدقيقة 19 عبر جيوفاني لو سيلسو من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يعزز لاوتارو مارتينيز النتيجة بإحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 31.



وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب الأردني، ونجح البديل موسى التعمري في تقليص الفارق في الدقيقة 55، بعدما استثمر تمريرة من إحسان حداد وأسكن الكرة في الشباك.



ودفع المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بعدد من اللاعبين البدلاء، بعدما أراح ثمانية من العناصر الأساسية، يتقدمهم القائد ليونيل ميسي، الذي شارك في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 80 من ركلة حرة مباشرة، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.



وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ32 متصدراً المجموعة العاشرة، ليواصل مشواره في الدفاع عن لقبه العالمي.