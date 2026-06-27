وجّه نجم المنتخب السعودي السابق فيصل أبو اثنين انتقادات حادة لواقع الكرة السعودية، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعد تعادله مع منتخب الرأس الأخضر، مؤكدًا أن ما حدث في البطولة يمثل انعكاساً لما تعيشه المنظومة الرياضية محلياً.



وقال أبو اثنين، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إن «رحلة الأخضر انتهت على يد الرأس الأخضر»، مضيفاً أن ما جرى في الولايات المتحدة لم يكن مفاجئاً، بل هو نتيجة طبيعية لما وصفه بواقع صناعة القرار الرياضي داخل المملكة.



وأشار إلى أن من يتخذون القرارات الرياضية لا يملكون الخبرة الكافية، وأن من يتحدثون باسم الرياضة ليسوا مؤهلين لذلك، معتبراً أن إدارة الأندية تقوم على المجاملات بدلاً من الكفاءات، وهو ما انعكس- بحسب رأيه- على مستوى المخرجات الفنية والنتائج.



وأكد الدولي السابق أن الإخفاق الذي تعرض له المنتخب السعودي هو نتيجة أخطاء داخلية، بقوله: «نحن من صنع هذا الفشل بأيدينا وشاهده العالم»، مشدداً على أن حجم الدعم الكبير الذي حظي به القطاع الرياضي خلال السنوات الماضية لم يقابله مستوى موازياً من الإنجازات، واصفاً المخرجات بأنها «بدائية ومحزنة».



وتأتي تصريحات أبو اثنين في أعقاب خروج المنتخب السعودي من منافسات كأس العالم 2026، بعدما أنهى مشواره في دور المجموعات، في مشاركة أثارت ردود فعل واسعة داخل الوسط الرياضي، وسط مطالبات بإجراء مراجعة شاملة لواقع كرة القدم السعودية وآليات إدارتها.