أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن قائد التانغو ليونيل ميسي لن يبدأ ضمن التشكيلة الأساسية أمام الأردن، في المباراة المقررة غداً (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان منتخب الأرجنتين قد ضمن التأهل إلى دور الـ32 متصدراً للمجموعة العاشرة، بعد فوزه على الجزائر3-2، ثم النمسا بنتيجة 2-0، وسجل ميسي جميع أهداف التانغو في المباراتين، بينما ودع منتخب الأردن البطولة رسمياً بعد خسارته أمام النمسا3-1، ثم الجزائر 2-1.

ميسي بديلاً أمام الأردن

وقال سكالوني، رداً على سؤال من الصحفي الإذاعي الأرجنتيني إنريكي ماكايا ماركيز (91 عاماً)، الذي يعمل في تغطية كأس العالم للمرة الـ18: «ليونيل سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء، أنا أجيب على سؤالك لأنك تستحق إجابة صادقة، ميسي سيدخل إلى أرض الملعب بعد ذلك بقليل».

فرصة لاختبار البدلاء

وأضاف: «أود أن أمنح الجميع فرصة اللعب، وعندما تتاح لي الفرصة أفعل ذلك لأنهم يستحقونها، إنهم لاعبون رائعون أيضاً، حلمي كمدرب هو أن يقدم الفريق المستوى نفسه بغض النظر عن أسماء اللاعبين المشاركين، إذا كنت ترتدي قميص الأرجنتين، فلا يهم إن كانت المباراة مؤثرة في النقاط أم لا، بل يجب أن تبذل قصارى جهدك للفوز، هذا هو نهجنا منذ اليوم الأول».

خطة بديلة لمواجهة دفاع الأردن

وحول توقعاته للمباراة أمام الأردن، أجاب: «عادة ما يلعب الأردن بخمسة مدافعين، ونحن مستعدون لاحتمال أن نضطر إلى تغيير أسلوبنا قليلاً إذا واجهنا بعض الصعوبات، سنكون مستعدين للتكيف مع طريقة لعب المنافس إذا تطلبت المباراة ذلك».