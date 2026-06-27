واصل المنتخب السعودي معاناته في نهائيات كأس العالم بعد تعادله السلبي أمام الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات من مونديال 2026، ليرفع عدد مبارياته منذ نهاية مشاركته التاريخية في نسخة 1994 إلى 19 مباراة.



وتكشف الأرقام حجم الصعوبات التي واجهها الأخضر على مدار مشاركاته المونديالية الأخيرة، إذ حقق انتصارين فقط خلال آخر 19 مباراة في كأس العالم، مقابل 13 هزيمة و4 تعادلات، في حصيلة تعكس التراجع مقارنة بالظهور اللافت في مونديال الولايات المتحدة 1994.



وكان المنتخب السعودي يأمل في تحقيق فوزه الثالث خلال هذه الفترة أمام الرأس الأخضر، إلا أن التعادل السلبي أبقى رصيده عند انتصارين فقط، ليغادر البطولة وسط خيبة أمل كبيرة، ويستمر البحث عن استعادة أمجاد المشاركة التاريخية الأولى التي تبقى الأفضل في سجل الأخضر المونديالي.



السعودية في المونديال:



19 مباراة



13 هزيمة



4 تعادلات



انتصاران فقط