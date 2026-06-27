ودّع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إن آر جي بمدينة هيوستن الأمريكية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة.



ودخل الأخضر المواجهة وهو يدرك أن مصيره لا يزال بين يديه، لكن المباراة جاءت معقدة منذ دقائقها الأولى، وسط صراع بدني كبير وحذر واضح من الجانبين. وبدأت الإثارة مبكرًا عندما تلقى سعود عبدالحميد بطاقة صفراء في الدقيقة الرابعة، قبل أن يحصل ويليام بينا من منتخب الرأس الأخضر على بطاقة مماثلة بعد خمس دقائق فقط.



ورغم محاولات المنتخب السعودي لفرض سيطرته على مجريات اللقاء، إلا أن الشوط الأول افتقد للفرص الخطيرة، واضطر الجهاز الفني إلى إجراء تبديل مبكر بإشراك علي لاجامي بدلًا من حسان تمبكتي الذي خرج مصابا في الدقيقة 33. ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المدرب البحث عن حلول هجومية بإدخال مصعب الجوير، ثم زجّ بكل من محمد أبو الشامات وعبدالله الحمدان في محاولة لكسر الجمود الهجومي.



في المقابل، نجح منتخب الرأس الأخضر في إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجمات السعودية، معتمداً على التنظيم الدفاعي والتبديلات المتتالية للحفاظ على توازنه. ومع مرور الوقت، ازدادت الضغوط على لاعبي الأخضر الذين بحثوا عن هدف يمنحهم بطاقة العبور، لكن الدفاع المنافس وحالة الاستعجال في الثلث الأخير حرماهم من الوصول إلى الشباك.



وفي الدقائق الأخيرة، ارتفعت وتيرة التوتر داخل الملعب، حيث أشهر الحكم عدة بطاقات صفراء، كان آخرها لفراس البريكان في الوقت بدل الضائع، بينما استمرت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.



وبهذا التعادل، اكتفى المنتخب السعودي بنقطة واحدة، ليتجمد رصيده عند نقطتين لم تكونا كافيتين لمواصلة المشوار، ليغادر البطولة من دور المجموعات.