طالب المدير الفني لمنتخب باراجواي جوستافو ألفارو المسؤولين في اللجان المنظمة على ملاعب مونديال 2026 أن ‌يعيدوا تقييم مواقع وضع اللوحات الإعلانية الموجودة على ‌جوانب الملعب.



جاء ذلك بعد اصطدام المهاجم ‌خوليو إنسيسو بواحدة منها خلف مرمى ⁠أستراليا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في وقت مبكر من اليوم (الجمعة).



لم يحالف الحظ إنسيسو خلال صراعه على الكرة مع أليساندرو سيركاتي مدافع أستراليا في الشوط الثاني على ملعب سان فرانسيسكو باي أريا، ونهض إنسيسو بحذر بعد اصطدامه باللوحة، وأكمل بقية ‌المباراة دون مشكلة.



وقال ⁠ألفارو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: أعتقد أنه ربما يكون من الأفضل توفير مساحة أكبر، بالنظر إلى الحماس الشديد، وأحيانا إذا فقد لاعب توازنه، فقد يسقط ويتعرض للإصابة، وهذه الأمور يمكن أن تحدث، لذلك ربما يتعين علينا التفكير في هذا الأمر وإعادة تقييمه.