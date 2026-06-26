حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب كوراساو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلادلفيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة.



وفرض المنتخب الإيفواري أفضليته مبكراً، حيث افتتح نيكولاس بيبي التسجيل في الدقيقة السابعة بعد بداية قوية للأفيال، لينهي منتخب بلاده الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني، واصل بيبي تألقه وعاد لهز الشباك مجدداً عند الدقيقة 64، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في اللقاء، ليؤكد تفوق كوت ديفوار ويحسم نقاط المباراة الثلاث.



وبهذا الفوز، أنهى المنتخب الإيفواري دور المجموعات بانتصار مهم ضمن له العبور إلى الأدوار الإقصائية، فيما ودّع منتخب كوراساو البطولة بعد مشاركة تاريخية في أول ظهور له بكأس العالم.