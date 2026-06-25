أعلن نادي التعاون تعاقده مع المدرب الصربي زاركو لازيتيتش لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة، في خطوة تعكس طموح النادي لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات، مستندًا إلى سجل تدريبي حافل بالنجاحات.



ويمتلك لازيتيتش مسيرة تدريبية طويلة، خاض خلالها 265 مباراة، حقق فيها 124 انتصارًا مقابل 58 تعادلًا و83 خسارة، كما سجلت فرقه 461 هدفًا واستقبلت 377 هدفًا، ما يعكس أسلوبًا هجوميًا واضحًا في بناء الفرق.



وخلال مشواره، تولى تدريب عدة أندية بارزة في صربيا، من بينها بارتيزان بلغراد وتي إس سي باتشكا توبولا وتيليوبتيك وميتالاتس، ونجح في ترك بصمة مميزة، أبرزها قيادته لبارتيزان للتتويج بلقبي الدوري الصربي وكأس السوبر الصربي في موسم 2024-2025.



كما نال جائزة أفضل مدرب في صربيا عن موسم 2023-2024، تقديرًا للعمل الفني المميز الذي قدمه والنتائج اللافتة التي حققها.



ويأمل التعاون أن ينعكس هذا السجل المميز على أداء الفريق في الموسم الجديد، وأن يقود لازيتيتش «سكري القصيم» إلى تحقيق نتائج تليق بطموحات جماهيره والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية