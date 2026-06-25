أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إطلاق بطولة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، والتي ستجمع نادي دهوك العراقي بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية ونادي الريان القطري بطل النسخة الثانية من الدوري.



وسوف تستضيف محافظة دهوك العراقية هذه المواجهة يوم 13 أغسطس 2026، في حدث كروي يُعد إضافة جديدة لمسيرة البطولات الخليجية، حيث تمثل هذه النسخة المستحدثة من كأس السوبر محطة مهمة في تطوير المنافسات الإقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الكروية الخليجية، إلى جانب ما يُتوقع أن تحظى به من اهتمام جماهيري وإعلامي واسع في المنطقة.



وفي هذا الصدد، أشاد السيد جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام للاتحاد، بالجهود التي بذلها نادي دهوك في سبيل إنجاز كافة الترتيبات التنظيمية لاستضافة المباراة والحرص الكبير من أجل إخراج المباراة بصورة تليق بسمعة كرة القدم الخليجية، كما أشاد بالدعم المقدم من الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة الحدث.



وأضاف الرميحي: «نحن سعداء برؤية البطولات الخليجية تصل إلى آفاق جديدة، ويُعد تنظيم كأس السوبر الخليجي محطة بارزة في مسيرة كرة القدم بالمنطقة، كما يعكس التقدم الملموس الذي حققته خلال السنوات الماضية على جميع المستويات».