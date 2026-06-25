أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف لاعب المنتخب القطري عاصم مادبو خمس مباريات دولية، على خلفية تدخله العنيف على لاعب المنتخب الكندي إسماعيل كوني خلال مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2026.



وجاء قرار الإيقاف عقب الواقعة التي شهدتها مباراة قطر وكندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، والتي انتهت بخسارة المنتخب القطري بنتيجة 6-0، بعدما تسبب تدخل مادبو في إصابة كوني بكسر في الساق، قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مجريات الشوط الثاني.



وأوضح «فيفا» أن لجنة الانضباط قررت فرض عقوبة الإيقاف على مادبو بعد تصنيف الحالة ضمن المخالفات الجسيمة واللعب العنيف، مع إتاحة حق الاستئناف وفق الإجراءات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي. وتشمل العقوبة المباراة التي غاب عنها اللاعب بالفعل أمام منتخب البوسنة والهرسك في ختام مشوار المنتخب القطري بدور المجموعات.



وكان إسماعيل كوني قد خضع لعملية جراحية عقب الإصابة التي تعرض لها في اللقاء، فيما حرص مادبو على زيارته في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، في لفتة إنسانية أعقبت واحدة من أبرز الحوادث المؤثرة في النسخة الحالية من البطولة.