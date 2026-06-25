واصل نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور تألقه في كأس العالم 2026، بعدما تصدر قائمة اللاعبين أصحاب أعلى معدل للأهداف المتوقعة (xG) في البطولة حتى الآن، برصيد 3.51، ما يعكس حجم الفرص الخطيرة التي وصل إليها أمام مرمى المنافسين.



وجاء النرويجي إرلينغ هالاند في المركز الثاني بمعدل 2.68، يليه الكندي جوناثان ديفيد بـ2.59، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ2.57.



كما شهدت القائمة حضور البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 2.06، والفرنسي كيليان مبابي بـ1.99.



وتؤكد هذه الأرقام الحضور الهجومي القوي لنجوم البطولة، فيما يتصدر فينيسيوس المشهد بوصفه اللاعب الأكثر وصولاً إلى الفرص ذات القيمة التهديفية الأعلى خلال منافسات المونديال حتى الآن.