لا تقتصر الإثارة في كأس العالم 2026 على سباق الهدافين فقط، بل تمتد إلى المنافسة على لقب أفضل صانع ألعاب، حيث برز عدد من النجوم بقدرتهم على صناعة الفرص وتحويلها إلى أهداف حاسمة لمنتخباتهم.



ويتقاسم البرازيلي برونو غيماريش والفرنسي مايكل أوليسي والسويدي ألكسندر إيزاك صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في البطولة حتى الآن، بعدما قدم كل منهم 3 تمريرات حاسمة أسهمت بشكل مباشر في نتائج منتخباتهم.



وشهدت الجولة الأخيرة دخول غيماريش إلى قمة الترتيب، ليؤكد دوره المحوري في المنظومة البرازيلية، بينما واصل أوليسي تألقه بقميص فرنسا، في حين أثبت إيزاك أنه لا يكتفي بالتسجيل، بل يصنع الفارق أيضاً لزملائه في المنتخب السويدي.



وخلف الثلاثي المتصدر، يبرز عدد من الأسماء التي سجلت حضوراً مؤثراً بواقع تمريرتين حاسمتين لكل لاعب، يتقدمهم السويسري بريل إمبولو، والألماني جوشوا كيميش، والمغربي إبراهيم دياز، والهولندي دينزل دومفريس، إلى جانب قائد النرويج مارتن أوديغارد.



ومع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة، تبدو المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين نخبة من أفضل صناع اللعب في العالم، في سباق يعكس أهمية التمريرة الأخيرة ودورها في صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر.