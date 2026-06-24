أكد محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم جاهزية فريقه لخوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب هايتي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وقال وهبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن المنتخب المغربي يضع نصب عينيه تصدر المجموعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يشعر بقلق كبير بشأن الاحتمالات المرتبطة بمسار الأدوار الإقصائية.



وأضاف: «أفضل أن أحقق الفوز على هايتي وأن أتقدم على البرازيل في المجموعة»، مشيرا إلى أن الفوز على هايتي، التي ودعت البطولة رسميا، سيرفع رصيد المغرب إلى سبع نقاط، ما يمنحه فرصة قوية لانتزاع صدارة المجموعة.