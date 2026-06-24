نفى «جياني إنفانتينو»، حصول الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، على أي عائد مالي إضافي من فترات التوقف التي تمتد لثلاث دقائق في كل شوط، بعد انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تحقيق شبكات البث الأمريكية ما يصل إلى 250 مليون دولار من المساحات الإعلانية الجديدة التي وفرتها فترات التوقف، فيما ذهبت تقديرات أخرى إلى أن العوائد العالمية قد تكون أكبر بكثير عند احتساب مختلف الأسواق الناقلة للبطولة.



وأوضح أن جميع العقود والاتفاقيات التجارية الخاصة بالبطولة تم توقيعها قبل انطلاقها بفترة طويلة، مشددا على أن استراحات شرب المياه لم تدرج بهدف زيادة الإيرادات، بل جاءت لأسباب رياضية وصحية تهدف إلى حماية اللاعبين والحفاظ على جاهزيتهم البدنية خلال البطولة الممتدة على مدار 39 يوما.



وأشار إلى أن هذه الفترات القصيرة تساعد اللاعبين على استعادة طاقتهم ومواصلة اللعب بكثافة حتى الدقائق الأخيرة، معتبرا أن المستوى البدني المرتفع الذي تشهده المباريات يعود جزئيا إلى هذه الاستراحات المنظمة.