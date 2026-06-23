يبدو أنه ليس كريستيانو رونالدو وحده من كان متحاملاً على كثير من الانتقادات التي طالته الفترة الماضية، فقد وصل الأمر إلى عائلته وأشقائه كذلك، فبعد الهدفين اللذين سجلهما خلال مواجهة البرتغال وأوزبكستان وانتهت لمصلحة البرتغال بخماسية دون مقابل، دافعت إلما أفيرو، شقيقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن شقيقها بعد تألقه اللافت.



وبعد الهدف الثاني للدون وجهت شقيقته رسالة حادة إلى منتقديه عبر حسابها على منصة «إكس»، وكتبت: «قالوا إنه أصبح عجوزاً ولا فائدة منه، وإنه تحول إلى عبء على الفريق.. أين اختفى الببغاوات الآن؟».



وجاءت رسالة إلما أفيرو لتؤكد الدعم المستمر الذي يحظى به رونالدو من عائلته، في وقت يواصل النجم البرتغالي الرد على المشككين بأدائه داخل المستطيل الأخضر.



أرقام قياسية



واصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية بعدما سجل هدفين في شباك المنتخب الأوزبكي، ليقود منتخب بلاده إلى فوز مهم في مشواره بالمونديال.



وافتتح قائد البرتغال التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة بتسديدة متقنة، قبل أن يعود ويضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 40.



وبهذا الإنجاز، رفع رونالدو رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، لينفرد بصدارة هدافي منتخب البرتغال في البطولة، متجاوزاً الأسطورة أوزيبيو الذي سجل 9 أهداف.



كما أصبح النجم البرتغالي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من البطولة، بعدما سبق له التسجيل في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 و2026.



وحقق رونالدو رقماً قياسياً آخر، إذ بات ثاني أكبر لاعب سناً يسجل في تاريخ كأس العالم بعمر 41 عاماً و138 يوماً، خلف الكاميروني روجيه ميلا.