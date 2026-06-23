حقق المنتخب البرتغالي فوزاً عريضاً على نظيره الأوزبكي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ11 في كأس العالم 2026، ليحقق أول انتصار له في البطولة ويعتلي صدارة المجموعة مؤقتاً.



وفرض المنتخب البرتغالي سيطرته على اللقاء منذ الدقائق الأولى، مستفيداً من تألق قائده كريستيانو رونالدو الذي قاد فريقه نحو انتصار مريح بتسجيله هدفين، ليؤكد حضوره في البطولة ويواصل كتابة التاريخ بقميص «برازيل أوروبا».



وحسم البرتغاليون الشوط الأول عملياً بعدما تقدموا بثلاثية نظيفة، سجل منها رونالدو هدفين في الدقيقتين 6 و17، فيما أضاف نونو مينديز الهدف الثالث في الدقيقة 39.



وفي الشوط الثاني، واصلت البرتغال تفوقها، إذ أحرز مدافع أوزبكستان عبد العلي نيماتوف هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 69، قبل أن يختتم رافائيل لياو مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 87.



وبهذه النتيجة، رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً، بينما بقي منتخب أوزبكستان دون نقاط في المركز الأخير، مع تبقي آماله معلقة بنتائج الجولة الأخيرة.