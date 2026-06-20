خطفت الأساطير التاريخية للكرة البرازيلية الأضواء بشكل كامل في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما اجتمع جيل العمالقة الذهبي الذي يضم كاكا، ورونالدو (الظاهرة)، ورونالدينيو، وكافو، وبيبيتو، وروبرتو كارلوس، وريفالدو في منصة كبار الشخصيات لمؤازرة منتخب «السيليساو»، في حدث تاريخي وثقته لقطة «السيلفي» الشهيرة من قبل النجم كاكا، حيث أشعلت هذه الصورة، التي جمعت بين جيل الأبطال المتوجين بخامس الألقاب المونديالية لبلادهم، منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، متزامنة مع العرض القوي والانتصار الرائع الذي حققه المنتخب البرازيلي على نظيره هايتي، لتمتزج عراقة الماضي بتطلعات الحاضر نحو النجمة السادسة الغائبة.



وأفردت الصحافة البرازيلية الصادرة اليوم (السبت) مساحات واسعة جداً لتحليل هذا الظهور الأسطوري وأثره المعنوي على التشكيلة الحالية، حيث علقت صحيفة غلوبو سبورت بأن وجود هذه التوليفة المرعبة من أساطير كرة القدم في المدرجات يمثل «تميمة الحظ والطاقة الروحية» التي كان يحتاجها الجيل الحالي.



من جانبها، ركزت صحيفة لانس الرياضية على القيمة الرمزية لهذا التجمع، واصفة الصورة بأنها «لوحة فنية تختزل تاريخ المجد البرازيلي»، وأضافت في تقريرها المفصل أن تزامن هذا التواجد الشرفي للأساطير مع الانتصار المريح على هايتي أرسل رسالة واضحة للمنافسين في المونديال الحالي بأن البرازيل حاضرة بكبريائها وتاريخها ونجومها للدفاع عن سمعتها الكروية.