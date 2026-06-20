وجه قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو رسالة قبل المواجهة المهمة ضد أوزبكستان المقررة الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

تعادل مخيب وأداء باهت

وكان المنتخب البرتغالي قد اكتفى بتعادل مخيب للآمال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية من المونديال، في واحدة من أسوأ مباريات رونالدو مع «برازيل أوروبا»، حيث حصل على تقييم 6.1 من 10، وهو الأسوأ بين لاعبي البرتغال، وثاني أسوأ تقييم في المباراة بعد حارس الكونغو مباسي نزاو، الذي حصل على تقييم 6 من 10.

تصريحات تُشعل الجدل

واشتعلت الأجواء بعد تصريحات لاعب البرتغال جواو نيفيس، التي أكد فيها أن المكانة التاريخية لكريستيانو رونالدو لا تمنحه أي معاملة استثنائية داخل المنتخب البرتغالي، مشدداً على أن الجميع يعملون لهدف واحد، وهو خدمة المنتخب وتحقيق النتائج الإيجابية.

شقيقة رونالدو تدخل على الخط

في المقابل، انتقدت كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، زملاءه في المنتخب، إذ كتبت عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «بشكل سحري، نسوا كيف يمررون الكرة، ويستعيدونها، ويشنون الهجمات المرتدة، أصبحت المباراة تدور حول التمرير للخلف.. كأس عالم غريب، غريب جداً».

كما أبدت أفيرو، البالغة من العمر 48 عاماً، إعجابها بمنشور على «إنستغرام» من أحد المشجعين يتهم برونو فرنانديز بالفشل في تقديم الأداء المطلوب على المستوى الدولي.

رونالدو يُهدئ الأجواء

لكن كريستيانو رونالدو حرص على تهدئة الأجواء قبل مواجهة أوزبكستان، إذ نشر صورة مع لاعبي البرتغال خلال التدريبات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق بكلمتين: «متحدون دائماً».

حلم اللقب المونديالي

ويطارد رونالدو حلم التتويج بكأس العالم مع منتخب البرتغال، في نسخة يُرجح أن تكون الأخيرة في مسيرته الدولية، نظراً لتقدمه في العمر.