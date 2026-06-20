أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيراً عاجلاً لملايين المشجعين المتجهين إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمتابعة مباريات كأس العالم 2026 من الوقوع ضحايا لمواقع إلكترونية مزيفة تبيع تذاكر وهمية.



ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن «FBI» وشرطة فيلادلفيا تحذيرهما المتكرر من انتشار مواقع مزورة تدّعي بيع تذاكر الفيفا الرسمية، مستغلة الإقبال الجماهيري الكبير والطلب المرتفع على المباريات.



وأكدت الصحيفة أن ملف التذاكر شهد «فوضى عارمة» أخيراً، مع ازدياد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المشجعين الباحثين عن مقاعد لحضور المونديال.



ونصح مكتب التحقيقات الفيدرالي الجميع بتوخي أقصى درجات الحذر والتأكد من الدخول للموقع الرسمي للفيفا فقط عند شراء التذاكر، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية على مواقع التواصل أو المواقع غير الموثوقة.



ويأتي التحذير في وقت تشهد فيه عملية بيع التذاكر ضغطاً هائلاً مع اقتراب انطلاق النسخة التاريخية التي تقام بمشاركة 48 منتخباً وللمرة الأولى في 3 دول.