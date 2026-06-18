أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بالحَكمة الأمريكية «توري بينسو» بعد إدارتها المتميزة لمواجهة التشيك وجنوب أفريقيا مساء الخميس على ملعب أتلانتا ستاديوم في جورجيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026.



«FIFA» وصف أداء بينسو بـ«المثالي» في مباراة حساسة جمعت منتخبين يبحثان عن أول 3 نقاط. الحَكمة الأمريكية فرضت هيبتها من أول دقيقة لآخر صافرة، واتخذت القرارات الصحيحة في التوقيت الصحيح.



يذكر أن «بينسو»، المصنفة من أبرز الحكام في العالم، ظهرت بتركيز عالٍ طوال الـ90 دقيقة، لم تتردد في احتساب الأخطاء، ولم تخف من المواجهة. التعادل 1-1 كان نتيجة عادلة للفريقين، وجزء كبير من الفضل يرجع لإدارتها الهادئة والحازمة.