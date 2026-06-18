كشفت السلطات الإيطالية والألبانية عن واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات التي تم تفكيكها في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، بعد الكشف عن تورط عصابة ألبانية منظمة في تهريب نحو 50 طناً من الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى القارة الأوروبية بين 2019 و2021، بقيمة سوقية تقديرية تصل إلى 10 مليارات يورو.

وأعلنت الشرطة المالية الإيطالية، أمس (الأربعاء)، أن التحقيقات المشتركة مع السلطات الألبانية كشفت عن شبكة إجرامية واسعة النطاق نجحت في نقل كميات ضخمة من الكوكايين عبر طرق تهريب معقدة انطلقت من دول أمريكا الجنوبية قبل وصولها إلى الأسواق الأوروبية.

ووفقاً للسلطات الإيطالية، فإن طناً واحداً فقط من الكوكايين كان قادراً على تحقيق عائدات لا تقل عن 200 مليون يورو داخل السوق الأوروبية، ما يجعل إجمالي قيمة الشحنات المهربة من بين الأكبر التي تم رصدها في تاريخ مكافحة المخدرات بالقارة.

وفي تطور لافت، أصدرت النيابة العامة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا أوامر توقيف بحق 10 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى المجموعة الإجرامية التي كان يقودها شبيتيم أليو، المعروف أيضاً باسم «سلفادور أليو»، الذي يُعتقد أنه لعب دوراً محورياً في إدارة عمليات التهريب وغسل الأموال.

وأكدت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تحويل عائدات تجارة المخدرات إلى استثمارات ضخمة داخل ألبانيا، شملت مشاريع بناء وفيلات فاخرة وفنادق ومنتجعات سياحية وأراضي ساحلية وشركات تجارية وعقارات متنوعة، في محاولة لإضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية.

وخلال العملية الأمنية، صادرت السلطات 491 أصلاً مالياً تقدر قيمتها بنحو 150 مليون يورو، بينها 121 عقاراً و209 حسابات مصرفية، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع التمويل الخاصة بالشبكة الإجرامية.

كما نفذت الشرطة الألبانية 23 عملية مداهمة متزامنة في مناطق مختلفة من البلاد، أسفرت عن توقيف أحد المشتبه بهم، بينما تشير المعلومات إلى وجود اثنين آخرين داخل ألبانيا، في حين يُعتقد أن بقية المطلوبين يقيمون خارج البلاد.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود أوروبية متصاعدة لمكافحة شبكات تهريب الكوكايين التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على جماعات الجريمة المنظمة في منطقة البلقان، خصوصاً العصابات الألبانية التي عززت نفوذها خلال السنوات الأخيرة داخل شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود.

وتشير تقارير أمنية أوروبية إلى أن الجماعات الإجرامية الألبانية نجحت خلال العقد الأخير في بناء علاقات مباشرة مع منتجي الكوكايين في أمريكا اللاتينية، ما منحها دوراً متنامياً في سوق المخدرات الأوروبية التي تُعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية للكوكايين في العالم.

ويرى محققون أن هذه القضية تكشف ليس فقط حجم تجارة المخدرات غير المشروعة، بل أيضاً قدرة شبكات الجريمة المنظمة على استغلال قطاعات اقتصادية مشروعة، مثل العقارات والسياحة والبناء، لغسل مليارات اليوروهات من الأموال غير القانونية وإعادة ضخها في الاقتصاد الرسمي.