أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي الاتفاق حسم التعاقد مع السويدي جوردان لارسون قادماً من كوبنهاغن الدنماركي.

تفاصيل الصفقة

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس» أن الاتفاق أتم صفقة لارسون بعقد يمتد حتى يونيو 2029، مقابل دفع 1.5 مليون دولار لصالح كوبنهاغن.

أرقام لارسون

وخاض الظهير الأيمن السويدي 54 مباراة بقميص كوبنهاغن في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي 2025-2026، سجل خلالها 16 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة.

إجمالاً، خاض لارسون 140 مباراة بقميص ناديه الدنماركي، سجل خلالها 39 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة، فيما تٌقدر قيمته السوقية بـ3.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».