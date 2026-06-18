أصدرت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيانًا رسميًا بشأن الحالة الصحية لوالده خورخي ميسي، مؤكدة أنه يمر بوعكة صحية ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وسط تحسن تدريجي وإيجابي في وضعه الصحي.



وأعربت العائلة عن استيائها الشديد من الشائعات والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة، معتبرة أن بعض الروايات المتداولة افتقرت إلى الحساسية والاحترام تجاه خصوصية الأسرة في هذه الظروف.



وشدد البيان على أن أفراد العائلة المقربين هم الجهة الوحيدة التي تمتلك معلومات دقيقة حول الحالة الصحية لخورخي ميسي، داعيًا إلى عدم التعامل مع أي معلومات أو تصريحات لا تصدر عبر القنوات الرسمية للعائلة.



كما طالبت العائلة وسائل الإعلام والجمهور بالتحلي بالمسؤولية والإنسانية واحترام خصوصية خورخي ميسي وأفراد أسرته خلال هذه الفترة، مؤكدة أن أي مستجدات مهمة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب عبر المصادر الرسمية.



واختتمت العائلة بيانها بتوجيه الشكر لكل من أبدى دعمه واهتمامه وقلقه، مطالبة في الوقت ذاته بوقف تداول الشائعات واحترام خصوصية الأسرة.