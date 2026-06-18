بات لاعب وسط منتخب جنوب أفريقيا «تيبوهو موكوينا»، أول لاعب يتأكد غيابه عن مباراة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وذلك عقب مواجهة منتخب بلاده أمام التشيك التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مساء الخميس.



وتلقى موكوينا بطاقة صفراء خلال المباراة أمام التشيك، بعدما كان قد حصل على إنذار سابق في الجولة الأولى أمام المكسيك، ليتأكد غيابه عن المواجهة الحاسمة لمنتخب «بافانا بافانا» أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.



وشهدت المباراة تألق موكوينا رغم الإنذار، حيث سجل هدف التعادل لجنوب أفريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 83، ليمنح منتخب بلاده أول نقطة له في البطولة بعد خسارته الافتتاحية أمام المكسيك.



ويُعد موكوينا أول لاعب في النسخة الحالية من المونديال يتعرض لعقوبة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، في ضربة مؤثرة لمنتخب جنوب أفريقيا قبل مواجهته المرتقبة أمام كوريا الجنوبية.



كما يفتقد المنتخب الجنوب أفريقي خدمات زميله ثيمبا زواني، الذي تعرض للطرد في الجولة الأولى وتلقى عقوبة انضباطية إضافية، ما يزيد من التحديات التي تواجه الفريق في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.