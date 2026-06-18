كشفت شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

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وشهدت الجولة الأول نتائج متباينة للمنتخبات العربية بين تعادلات مشرفة وهزائم مؤلمة؛ إذ تعادل الأخضر السعودي مع أوروغواي 1-1، كما تعادل المغرب مع البرازيل، وقطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا بالنتيجة ذاتها، فيما خسر منتخب تونس أمام السويد 5-1، والجزائر أمام الأرجنتين 3-0، والعراق أمام النرويج 4-1، والأردن أمام النمسا 3-0.

بوعدي ضمن التشكيلة المثالية

وتواجد لاعب عربي وحيد من بين لاعبي المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في مونديال 2026 ضمن التشكيلة المثالية للجولة الافتتاحية، وهو المغربي أيوب بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي قدم مستوى رائعاً أمام البرازيل.

التشكيلة المثالية للجولة الأولى

حراسة المرمى: فوزينها (الرأس الأخضر)

خط الدفاع: أمير موريلو (بنما) - بيكو لوبيز (الرأس الأخضر) - هاري سوتار (أستراليا) - أنتوني روبنسون (الولايات المتحدة الأمريكية)

خط الوسط: أيوب بوعدي (المغرب) – ويستون ماكيني (الولايات المتحدة الأمريكية) - ليونيل ميسي (الأرجنتين) - يان ديوماندي (ساحل العاج)

الهجوم: إيرلينغ هالاند (النرويج) - كيليان مبابي (فرنسا)