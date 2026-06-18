أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، أن مهاجم المنتخب إيلي واهي الذي يخضع للتحقيق لاتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات، لم يسمح له بالسفر إلى كندا للمشاركة في مباراة ألمانيا ضمن منافسات كأس العالم في تورنتو.



وقال الاتحاد في بيان رسمي: إن واهي لم يتمكن من السفر مع بعثة الفريق لعدم الحصول على الموافقات الإدارية اللازمة لدخوله الأراضي الكندية في هذه المرحلة.



وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وجود عدد غير معتاد من الرهانات على مستوى العالم على حصول واهي على إنذار خلال مباراة مع فريقه نيس في الدوري الفرنسي خلال مايو الماضي.



وتلقت الرابطة بلاغاً من شركاء يراقبون أسواق المراهنات حول نشاط مشبوه دولياً يتعلق بمباراة نيس ضد ميتز التي أقيمت يوم 17 مايو، وانتهت بالتعادل السلبي، وشهدت حصول واهي على إنذار بالفعل.



وأكدت الرابطة الفرنسية أنها أبلغت الشرطة وهيئات تنظيم المراهنات المختصة، بالإضافة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بهذه المعلومات.



وقال مكتب المدعي العام في مارسيليا لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) «تم القبض في 29 مايو على لاعب محترف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يبلغ من العمر 23 عاماً للتحقيق معه»، رداً على سؤال حول حقيقة التحقيق مع اللاعب من جانب الشرطة.



وأعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أنه لم يتم إبلاغه رسمياً بأي إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق باللاعب.



وأضاف بيان الاتحاد الإيفواري: ندعم واهي خلال هذه الفترة الحساسة، ونؤكد على ثقتنا به، وسيبقى ركيزة مهمة في صفوف المنتخب.