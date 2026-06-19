أعلن نادي إنتر ميلان تمديد عقد مدربه الروماني كريستيان كيفو، بعد قيادته الفريق لتحقيق بطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في موسم 2025-2026.

عقد مستمر حتى 2028

وقال إنتر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم (الخميس)، إنه جدد عقد المدرب كريستيان كيفو حتى عام 2028.

موسم تاريخي

وكان كيفو قد تولى قيادة إنتر ميلان في 9 يونيو 2025، خلفاً لسيموني إنزاغي الذي رحل لتدريب الهلال، وحقق إنجازاً تاريخياً بقيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الحادية والعشرين، وكأس إيطاليا للمرة العاشرة، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

قفزة مالية

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو»، سيرتفع راتب كيفو بشكل كبير من ما يزيد قليلًا على 2.5 مليون يورو حالياً إلى أكثر من 4 ملايين يورو شاملة المكافآت، بموجب العقد الجديد.