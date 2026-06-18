أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم (الخميس)، تعاقده رسمياً مع الجناح الإسباني فيكتور مونيوز، قادماً من صفوف أوساسونا.

بيان التعاقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «تعاقد نادي ليفربول مع فيكتور مونيوز من أوساسونا، بشرط الحصول على تصريح عمل وموافقة دولية».

وأضاف: «أكمل اللاعب، الموجود حالياً مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، الفحص الطبي في مقر المنتخب في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ووقّع عقداً طويل الأمد».

أول صفقة في عهد إيراولا

وتابع البيان: «يُعد مونيوز أول صفقة جديدة منذ وصول المدرب أندوني إيراولا، وسينضم إلى زملائه الجدد في وقت لاحق من هذا الصيف بعد انتهاء مشاركته في المونديال مع منتخب بلاده».

بديل صلاح

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن مونيوز لاعب متعدد المراكز، حيث يلعب في مركز الجناح الأيسر، كما يُجيد اللعب كجناح أيمن، ليكون خياراً جيداً لتعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح، إلى جانب اللعب في خط الوسط.