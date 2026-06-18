أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعدما خاضت المنتخبات الـ48 المشاركة مبارياتها الافتتاحية، لتترك انطباعًا أوليًا يؤكد أن النسخة الحالية تسير نحو واحدة من أكثر بطولات المونديال إثارة وغزارة تهديفية.



وشهدت المباريات الـ24 الأولى من البطولة حصيلة هجومية لافتة بلغت 75 هدفًا، بمعدل تجاوز ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، في انعكاس واضح للرغبة الكبيرة لدى المنتخبات في فرض شخصيتها مبكرًا وحصد أفضلية نفسية وفنية منذ الجولة الأولى.



وكان المنتخب الألماني صاحب النتيجة الأكبر حتى الآن، بعدما أمطر شباك كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، موجّهًا رسالة قوية لمنافسيه ومؤكدًا حضوره كأحد المرشحين البارزين للمنافسة على اللقب.



كما عرفت الجولة الافتتاحية العديد من المفاجآت والنتائج اللافتة، أبرزها تعادل المغرب مع البرازيل، ومصر مع بلجيكا، والكونغو الديمقراطية مع البرتغال، إضافة إلى صمود الرأس الأخضر أمام إسبانيا في مشاركته المونديالية الأولى.



وفي المقابل، انتهت 9 مباريات بالتعادل، بينما حُسمت 15 مواجهة لصالح أحد الطرفين، ما يعكس التوازن الكبير بين العديد من المنتخبات، مقابل تفوق واضح لبعض القوى التقليدية.



وشهدت الجولة الأولى أيضًا تألق عدد من النجوم، يتقدمهم ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند، وهاري كاين، الذين افتتحوا مشوارهم التهديفي مبكرًا، ليشعلوا سباق الحذاء الذهبي منذ الأيام الأولى للبطولة.



ومع انتهاء الفصل الأول من دور المجموعات، تتجه الأنظار إلى الجولة الثانية التي قد تشهد حسم تأهل بعض المنتخبات مبكرًا، فيما ستكون الفرصة الأخيرة لمنتخبات أخرى لتصحيح المسار وإنعاش آمالها في مواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية.