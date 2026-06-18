انتقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» بعد مباراة منتخبه الافتتاحية أمام كرواتيا في مونديال 2026 بسبب إفساد واحدة من أكثر اللحظات خصوصية في مسيرته التدريبية، على حد تعبيره.



وقال المدرب الألماني: «أتوسل إلى الفيفا لتغيير مكان المصورين أثناء عزف النشيد، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة، وكانت مميزة للغاية بالنسبة لي، لكنني وجدت نفسي واقفاً أمام جدار من نحو 50 مصوراً على بعد نصف متر فقط». وأضاف: «لم أتمكن من رؤية لاعب واحد من فريقي أثناء النشيد، وهذا أفسد التجربة قليلاً بالنسبة لي».



يذكر أن المنتخب الإنجليزي استهل مشواره في المونديال بفوز مثير على كرواتيا بنتيجة 4-2، لكن توخيل لفت الأنظار بعد المباراة بانتقاده للاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» بسبب تمركز عشرات المصورين أمام مقاعد البدلاء أثناء عزف النشيد الوطني، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT».



إذ شهدت البطولة تطبيق بروتوكول جديد من الفيفا يقضي باصطفاف اللاعبين حول دائرة منتصف الملعب أثناء عزف الأناشيد الوطنية، وهو ما جعل المصورين يتجمعون بكثافة بالقرب من المنطقة الفنية للحصول على لقطات مميزة، الأمر الذي أثار استياء توخيل.