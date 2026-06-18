مقابل 40 مليون يورو.. ليفربول يحسم صفقة مونيوز

حسم نادي ليفربول الإنجليزي أولى صفقاته الصيفية بالحصول على توقيع لاعب أوساسونا الإسباني فيكتور مونيوز، استعداداً للموسم الجديد 2026-2027.

عقد طويل الأمد

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فقد وقّع الجناح الإسباني عقداً مع ليفربول حتى عام 2032، مقابل 40 مليون يورو لصالح أوساسونا.



إيراولا يقود مشروع ليفربول الجديد

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن مطلع الشهر الجاري تعيين الإسباني أندوني إيراولا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للهولندي آرني سلوت.

موسم كارثي للريدز

وأنهى ليفربول موسم 2025-2026 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، كما غادر منافسات كأس كاراباو من دور الـ16، وودّع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور ربع النهائي، وانتهى مشواره في دوري أبطال أوروبا عند الدور ذاته.