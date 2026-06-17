أصدر مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الأستاذ عبدالله الحسون، عدداً من القرارات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز منظومة العمل المؤسسي، وتمكين الكفاءات القيادية الوطنية، بما يدعم مستهدفات المؤسسة للمرحلة القادمة، ويرفع من كفاءة الأداء والتكامل بين قطاعاتها المختلفة.

وشملت القرارات، تعيين علي القحطاني مساعداً للمدير العام للشؤون المالية، وتعيين عبدالله زيدان مساعداً للمدير العام للتسويق، وتعيين ماجد المفضلي مساعداً للمدير العام للتقنية والتطوير.

وذلك في إطار توجّه المؤسسة نحو تعزيز قدراتها القيادية والتنفيذية، ودعم مسارات التطوير والتحوّل الرقمي والابتكار، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة المبادرات النوعية ورفع كفاءة الأداء، بما يعزّز تنافسية المؤسسة، ويواكب المتغيّرات المتسارعة في قطاعَي الإعلام والتقنية.

وأكدت المؤسسة، أن هذه التعيينات تمثّل خطوة جديدة في مسيرة التطوير المستمر، وتنسجم مع رؤيتها الرامية إلى بناء نموذج إعلامي حديث، يرتكز على الكفاءة والابتكار والاستدامة، ويعزّز من مكانة «عكاظ» بوصفها مؤسسة إعلامية وطنية رائدة. وتأتي هذه التعيينات امتداداً للدعم المستمر من رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله صالح كامل، وحرصه على تعزيز المؤسسة بالكفاءات الإدارية والتحريرية والقيادية، وتمكينها من مواصلة مسيرة التطوير والتحوّل الرقمي، وتهيئة منظومة عمل أكثر كفاءة وقدرة على قيادة المرحلة القادمة وتحقيق مستهدفاتها.