واصل فريق ريال مدريد سلسلة صفقاته الصيفية، إذ أعلن النادي اﻹسباني رسمياً تعاقده مع المدافع الفرنسي الدولي إبراهيما كوناتي لمدة 4 مواسم حتى 30 يونيو 2030.



وذكر ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر موقعه في الشبكة العنكبوتية بأن النادي قد توصل مع اللاعب إبراهيما كوناتي إلى اتفاق يقضي بأن يكون ﻻعباً في صفوف الفريق ﻷربعة مواسم، وبذلك ينضم كوناتي للصفقات الصيفية الجديدة للفريق اﻹسباني وينضم للثنائي مارك كوكوريا القادم من تشلسي. وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي.



وجاء تعاقد ريال مدريد مع المدافع الفرنسي بطلب من المدرب الجديد جوزيه مورينيو، إذ يرغب البرتغالي في ترميم الخط الخلفي للفريق، فإلى جانب كوناتي في قلب الدفاع، سيعزز أيضًا الأطراف بكوكوريا، ودينزل دومفريس.



وسيتنافس كوناتي مع أنطونيو روديجر، وإيدير ميليتاو، ودين هويسن، وراؤول أسينسيو على مكان في تشكيلة مورينيو الموسم القادم.



وكان كوناتي، صاحب الـ27 عامًا، قضى 5 مواسم مع الريدز، حقق خلالها الألقاب الأربعة المحلية الممكنة، الدوري الإنجليزي (مرتان)، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة، والدرع الخيرية، لكنه فشل في التتويج بأي لقب قاري.



ولعب كوناتي دورًا أساسيًا في منظومة يورجن كلوب، وآرني سلوت من بعده، حيث خاض 183 مباراة في كل البطولات، وشكل ثنائية دفاعية قوية مع الهولندي فيرجيل فان دايك.