يسعى المنتخب الأمريكي إلى مواصلة انطلاقته القوية عندما يواجه نظيره الأسترالي على ملعب «سياتل»، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



ويدخل المنتخب الأمريكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا عريضا على باراغواي بنتيجة 4 - 1 في الجولة الافتتاحية، وهو أكبر انتصار يحققه المنتخب الأمريكي في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم، ليؤكد طموحه في الذهاب بعيدا في النسخة الحالية من البطولة.



في المقابل، يخوض المنتخب الأسترالي المواجهة بعد بداية ناجحة أيضا، إثر فوزه على تركيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أحد أبرز منافسيه على صدارة المجموعة.



وتشهد المجموعة الرابعة منافسة مبكرة على الصدارة، إذ يملك كل من الولايات المتحدة وأستراليا ثلاث نقاط من الجولة الأولى، مع أفضلية للأمريكيين بفارق الأهداف، بينما يسعى منتخبا تركيا وباراغواي لتعويض خسارتيهما الافتتاحيتين وحصد أولى نقاطهما في البطولة.