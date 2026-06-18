يتطلع المنتخب المكسيكي إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي غدا (الجمعة) على ملعب «غوادالاخارا ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2026، المقامة حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، في ظل دخول المنتخبين اللقاء برصيد ثلاث نقاط لكل منهما بعد فوزهما في الجولة الافتتاحية، ما يعني أن تحقيق انتصار ثان قد يضمن التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية عن المجموعة التي تضم أيضا منتخبي التشيك وجنوب أفريقيا.



ويدخل المنتخب المكسيكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد بداية قوية في البطولة، حيث استهل مشواره بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة مكسيكو سيتي، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة بفارق الأهداف.



ويأمل أصحاب الأرض في استثمار الدعم الجماهيري المنتظر في مدينة غوادالاخارا ومواصلة عروضهم القوية، من أجل تأمين التأهل مبكرا قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب التشيكي.



في المقابل، يسعى المنتخب الكوري الجنوبي إلى تحقيق انتصاره الثاني تواليا، بعدما قلب تأخره أمام التشيك إلى فوز مثير بنتيجة 2 -1 في الجولة الأولى، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.



وتعيد هذه المواجهة إلى الأذهان اللقاء الذي جمع المنتخبين في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، حين نجح المنتخب المكسيكي في تحقيق الفوز بنتيجة 2 - 1، إلا أن المنتخب الكوري يأمل هذه المرة في رد الاعتبار والخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في بلوغ الدور القادم.



ويتقاسم المنتخبان المكسيكي والكوري الجنوبي صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، مع أفضلية للمكسيك بفارق الأهداف، بينما لا يزال منتخبا التشيك وجنوب أفريقيا يبحثان عن نقاطهما الأولى بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية.