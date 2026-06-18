استهل المنتخب الكولومبي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مستحق على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.



وشهدت الدقائق الأولى من المباراة حذرا متبادلا بين المنتخبين، مع أفضلية نسبية لكولومبيا في الاستحواذ وصناعة الفرص، قبل أن ينجح دييغو مونيوز في فك شفرة الدفاع الأوزبكي عند الدقيقة 40، مستفيدا من تمريرة مميزة من لويس دياز، لينتهي الشوط الأول بتقدم كولومبيا بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب الأوزبكي العودة إلى أجواء المباراة عبر عدة تغييرات هجومية، ونجح بالفعل في إدراك التعادل عند الدقيقة 60 بواسطة أ. فيزولايف، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية.



لكن رد كولومبيا جاء سريعا، حيث واصل لويس دياز تألقه وسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 65 بعد تمريرة متقنة من غابرييل بويرتا، ليمنح فريقه الأفضلية من جديد ويؤكد دوره الحاسم في الانتصار.



وفي الدقائق الأخيرة، كثف المنتخب الأوزبكي محاولاته للعودة، إلا أن كولومبيا أحكمت سيطرتها على مجريات اللقاء، قبل أن يطلق خوان كامباز رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعد صناعة من كريم هيرنانديز.



وبهذا الفوز، حصد المنتخب الكولومبي أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، بينما تلقى منتخب أوزبكستان خسارته الأولى في البطولة، ليزداد الصراع اشتعالا في المجموعة منذ الجولة الافتتاحية.