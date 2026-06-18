قدمت المنتخبات الإفريقية بداية متباينة ولكنها مشجعة في كأس العالم 2026، بعدما خاضت 10 مباريات حتى الآن وخرجت بـ4 هزائم فقط، مقابل انتصارين و4 تعادلات، في مؤشر على قوة المنافسة التي فرضتها منتخبات القارة السمراء أمام نخبة منتخبات العالم.



وسجلت منتخبات أفريقيا انتصارين عبر ساحل العاج التي تفوقت على الإكوادور بهدف دون رد، وغانا التي حسمت مواجهتها أمام بنما بالنتيجة ذاتها، فيما حققت المغرب ومصر والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية نتائج إيجابية بالتعادل أمام البرازيل وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال على التوالي.



في المقابل، تعرضت جنوب أفريقيا للخسارة أمام المكسيك، وتونس أمام السويد، والسنغال أمام فرنسا، والجزائر أمام الأرجنتين، لكنها واجهت منتخبات من الصف الأول عالميًا.



وأظهرت نتائج الجولة الأولى قدرة المنتخبات الأفريقية على مقارعة كبار المنتخبات، بعدما نجحت أربعة منتخبات في انتزاع نقاط ثمينة أمام قوى كروية بارزة، مما يعزز الآمال بمواصلة الحضور القوي وحجز أكبر عدد ممكن من بطاقات التأهل إلى الدور القادم.