لا شيء يضاهي فرحة لاعب شاب حين يسمع كلمات الإشادة من أحد أعظم نجوم كرة القدم في العالم فكيف إذا كان ذلك النجم هو «كريستيانو رونالدو» الذي طالما تعلق بصوره وتابع مبارياته منذ الطفولة.



والدة لاعب الشباب الأردني «علي عزايزة» روت تفاصيل اللقاء الذي جمع ابنها بالنجم البرتغالي، في مواجهة النصر والشباب في دوري روشن، مؤكدة أن «علي» من أشد المعجبين برونالدو منذ سنواته الأولى، وقالت إن ابنها أخبرها أنه كان جالساً في وسط الملعب، وفوجئ «برونالدو» يتجه نحوه ويبدأ الحديث معه قائلاً:«أنت لاعب موهوب ولعبك جميل وعجبني أداءك».



وأضافت أن رونالدو سأل «علي» عن مشاركة منتخب الأردن في كأس العالم ليجيبه بأن المنتخب تأهل بالفعل إلى المونديال، عندها رد النجم البرتغالي قائلاً: «أجل نشوفكم في المونديال».



كلمات قليلة لكنها كانت كافية لتترك أثراً كبيراً في نفس اللاعب الشاب الذي وجد نفسه يتلقى دعماً مباشراً من أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية قبل خوض منتخب بلاده تجربة تاريخية في كأس العالم.