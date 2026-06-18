سطر الظهير الأيمن «جيد سبينس» اسمه في سجلات التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب مسلم يمثل منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم، خلال مشاركته مع «الأسود الثلاثة» في مونديال 2026.



اللحظة التاريخية جاءت عندما دخل «سبينس» أرض الملعب في مواجهة «كرواتيا»، ليكسر حاجزاً دام أكثر من 90 عاماً منذ انطلاق مشاركات إنجلترا في المونديال، إنجاز يعكس التنوع والتطور داخل الكرة الإنجليزية.



«سبينس» البالغ 25 عاماً، والمعروف بانتمائه الواضح للدين الإسلامي، لطالما كان مصدر إلهام للاعبين الشباب من الأقليات في بريطانيا، واليوم تحول من مثال يُحتذى به إلى صانع للتاريخ داخل المستطيل الأخضر.



الاتحاد الإنجليزي وجماهير «الأسود الثلاثة» احتفوا بالإنجاز عبر منصات التواصل، مؤكدين أن تمثيل جميع مكونات المجتمع هو قوة المنتخب الحقيقية، و«سبينس» نفسه قال سابقاً: «أفتخر بديني وأفتخر بتمثيل بلدي».



مع استمرار مشوار إنجلترا في البطولة، لن تكون مشاركة «سبينس» مجرد رقم، فهي رسالة بأن أحلام كل شاب مسلم في بريطانيا ممكنة، من ملاعب الحواري إلى أكبر مسرح كروي في العالم.