خطف منتخب غانا فوزاً قاتلاً من بنما بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم (الخميس) على ملعب «بي إم أو فيلد»، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يرينكي يٌنقذ «البلاك ستارز»

جاء هدف غانا في الدقيقة 90+5، بعد عرضية أرضية أرسلها براندون توماس أسانتي من الجبهة اليسرى، قابلها كاليب يرينكي بتسديدة سهلة في الشباك.

ترتيب المجموعة

بهذه النتيجة، يحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة برصيد 3 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب إنجلترا المتصدر، فيما يتذيل منتخبا بنما وكرواتيا الترتيب دون نقاط.

مواجهة نارية تنتظر غانا

ويصطدم منتخب غانا بنظيره الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما يخوض منتخب بنما اختباراً صعباً أمام كرواتيا.