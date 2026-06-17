لم يتردد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في توجيه انتقادات لاذعة للاعبي المنتخب التونسي عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد، إذ انفجر غضباً داخل غرفة الملابس ووجّه لهم رسالة توبيخية حملت الكثير من العتاب والاستياء.



وقال رينارد للاعبيه: «هل تعلمون كم أنفق الناس من أموال وسافروا آلاف الكيلومترات ليكونوا هنا من أجلكم؟ هل تدركون ماذا سيحدث إذا عدنا إلى بلادنا بهذا المستوى؟ العالم كله غاضب مما شاهده».



وأضاف المدرب الفرنسي بنبرة حادة: «أنتم لا تدركون حجم الفرصة التي بين أيديكم. ملايين اللاعبين يحلمون بمجرد التواجد في كأس العالم، بينما أنتم هنا ولا تظهرون بالشكل الذي يليق ببلدكم وجماهيركم».



واستحضر رينارد تجربته الشخصية لتأكيد رسالته، قائلاً: «قبل أيام كنت خارج المشهد وأتابع البطولة من أمام شاشة التلفاز، أما أنتم فتملكون فرصة لا تتكرر كثيراً. أنتم محظوظون بوجودكم هنا، لكن الحظ وحده لا يكفي».



واختتم حديثه بلهجة صارمة: «إذا أردتم احترام الجماهير واحترام أنفسكم، فعليكم أن تقاتلوا في الملعب وتقدموا كل ما لديكم. ما حدث لا يمكن قبوله ولا يجب أن يتكرر».



وجاءت كلمات رينارد الغاضبة في محاولة لإيقاظ لاعبيه بعد البداية المخيبة، ودفعهم إلى تقديم رد فعل قوي في المباريات القادمة.