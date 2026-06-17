فجر منتخب الكونغو الديمقراطية مفاجأة مدوية في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، بعدما خطف تعادلاً ثميناً 1-1 أمام البرتغال، ضمن منافسات المجموعة الـ11.



دخل «سيليساو أوروبا» المباراة بقوة ونجح جواو نيفيش في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة 6، ليمنح البرتغال أفضلية سريعة وسط توقعات بفوز عريض. نيفيش بهدفه أصبح ثالث أصغر هداف برتغالي في تاريخ المونديال بعمر 21 عاماً و263 يوماً.



لكن «الفهود» رفضوا الاستسلام وأظهروا شخصية كبيرة، لينجح يوان ويسا في إدراك التعادل برأسية قاتلة عند الدقيقة 5+ من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. الهدف التاريخي منح الكونغو الديمقراطية أول نقطة في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، بعد غياب 52 عاماً عن البطولة منذ ظهورها الأخير تحت اسم «زائير» عام 1974.



في الشوط الثاني حاول مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز تنشيط الهجوم بدفع فرانشيسكو كونسيساو ورافائيل لياو ونيلسون سيميدو وغونسالو راموس، لكن الدفاع الكونغولي صمد بصلابة وحرم رونالدو ورفاقه من النقاط الثلاث حتى صافرة النهاية.



بهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطته الأولى في المجموعة. وتتجه أنظار البرتغال الآن لمواجهة أوزبكستان في الجولة الثانية، بينما تلتقي الكونغو الديمقراطية مع كولومبيا في اختبار صعب آخر.