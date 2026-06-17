واصلت البرتغال إنجاب المواهب التاريخية، بعدما سجل «جواو نيفيش» اسمه في سجلات المونديال كثالث أصغر هداف برتغالي في تاريخ كأس العالم.



حيث سجل «جواو نيفيش» هدف البرتغال الأول في مرمى منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد مرور 6 دقائق من المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، في افتتاح مباريات المجموعة الحادية عشرة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ونيفيش هز الشباك بعمر 21 عاماً و263 يوماً، ليلحق بركب الأسطورتين كريستيانو رونالدو وأوسيبيو في قائمة أصغر الهدافين البرتغاليين في البطولة.



هدف الشاب الواعد لم يكن مجرد رقم، بل إعلان عن ميلاد نجم جديد في سماء «برازيل أوروبا»، يؤكد أن مستقبل السيليساو الأوروبي بين أقدام آمنة.