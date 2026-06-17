كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سبب بكائه عقب تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى الجزائر، في المباراة التي أقيمت، اليوم (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز «التانغو» 3-0.

وسجل ميسي أهداف الأرجنتين الثلاثة، لكنه بكى بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18، إذ أحاط به زملاؤه احتفالاً بالهدف، قبل أن يُشاهد وهو يمسح دموعه بقميصه.

ميسي يكشف سبب بكائه

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة، رداً على سبب بكائه: «الأمر لا علاقة له بكرة القدم على الإطلاق».

وأضاف: «لقد مررت ببعض الأيام الصعبة، لكنني ممتن للوفد بأكمله ولزملائي في المنتخب لأنهم كانوا دائماً بجانبي، ما منحني الكثير من القوة لمساعدتي على تجاوزها».

ميسي يواصل كتابة التاريخ

ورفعت ثلاثية ميسي، وهي الأولى له في كأس العالم، رصيده من الأهداف في النهائيات إلى 16 هدفاً، ليتساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ البطولة.

كما أصبح ميسي أول لاعب في التاريخ يشارك في ست نسخ من كأس العالم، وذلك بعد مرور 20 عاماً على ظهوره الأول في المونديال.